Українцям розповіли, як перевірятимуть одержувачів субсидій

"Зараз перевірками буде займатися національна соціальна Сервісна служба. Але вона, як і Мінфін, не буде ходити з перевірками по квартирах. Робота буде максимально автоматизована із застосуванням ризик-орієнтованого підходу", - розповіла міністр.

В основному українці знають правила оформлення субсидій, і хто на них може розраховувати, але деякі не повідомляють про покупки, які перевищують 50 тисяч гривень. А це стає явним з реєстру банків.

"Такі перевірки або верифікації Мінфін проводить з 2016 року. Він перевіряє субсидіантів у різних держреєстрах і якщо знаходить невідповідності, то просить органи соцзахисту розібратися. Статистика показує, що суттєві розбіжності проявляються лише в 7% рекомендацій Мінфіну за результатами таких перевірок", - зазначила Марина Лазебна.

Зазначимо, що нові правила для призначення субсидій будуть коригувати, але вже по закінченню опалювального сезону.