Українцям продавали в магазинах підроблену горілку з бирками відомих марок: яких саме

У Мелітополі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної горілки, яку потім "прикрашали" бирками відомих марок. Було вилучено 900 пляшок об'ємом 0,5 літра готової саморобної горілчаної продукції, і ще майже 500 літрів спирту.
Про це 25 грудня передали в прес-службі поліції Запорізької області.
Також в ході обшуку в одному з приватних будинків у місті знайшли обладнання для виготовлення такого "самопалу", підроблені акцизні марки, пляшки для розливу алкоголю.
"За оперативними даними нелегальна продукція в подальшому направлялась для роздрібного продажу до крамниць, які розташовані на території Запорізької області", - йдеться в публікації.
Наразі поліція встановлює коло осіб, причетних до роботи підпільного цеху з виготовлення горілки.
У Мелітополі на підпільному цеху виготовляли підроблену горілку (фото: zp.npu.gov.ua)
Ось яка "продукція" там зберігалася:
А ще - картонні коробки з сотнями пластикових кришок для пляшок, залишками марок акцизного податку, саморобне обладнання для змішування води і спирту, місткості об'ємом 500 і 50 літрів для води, два будівельних фени і матеріал для упаковки готової продукції.
У Мелітополі поліція знайшла склад з контрафактом (фото: zp.npu.gov.ua)
Що це за рідина була в пляшках, з'ясовуватимуть фахівці Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За даним фактом до ЄРДР слідчі внесли матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК. Розпочато досудове розслідування.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Підроблену горілку відправляли в торгові точки Запорізької області (фото: zp.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше експерти пояснили, який продукт підробляють найчастіше в Україні.