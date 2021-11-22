Українцям доведеться платити за одноразові пластикові пакети в маркетах: названа ціна

На цей момент постанова знаходиться в стадії розгляд. Голосування було заплановано на 17 листопада, але його відклали.

Закон про обмеження обігу пластикових пакетів прийняли депутати ще в червні 2021 року.

Однак для його впровадження потрібна постанова Кабінету Міністрів про ціни на пластикові пакети, оскільки їх в Україні можна тільки купити й мінімальні роздрібні ціни повинні встановити в уряді.

Які будуть ціни

На цей час в постанові вказані такі ціни на пластикові пакети:

Без ручок і бічних складок – в рулонах) - 2 гривні за одну штуку

Без ручок з бічними складками або з ручками, але без бічних складок - 2,50 гривні за одну штуку

З ручками й бічними складками - 3 гривні за одну штуку

Ціни стосуватимуться все пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною і зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

Коли українці почнуть платити за пакети

Якщо Кабінет Міністрів підтримає постанову, то мінімальна вартість буде введена вже з 10 грудня 2021 року.

Варто відзначити, що закон вступить в дію тільки в січні 2022 року. До 1 січня 2023 року будуть дозволені надтонкі пластикові пакети для упаковки продуктів.

За використання пакетів з січня 2021 року буде штраф – від 1700 до 3400 гривень.

Чим замінюватимуть пластикові пакети