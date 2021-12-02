Українцям доведеться платити новий податок на землю: названі суми

У новому законі Верховної Ради зазначено, що власники земельних паїв виплачуватимуть мінімальний податок у розмірі 1500 гривень з кожного гектара.

Податок потрібно буде платити й за ті ділянки, які знаходяться в місті. І власникам ділянок, розміром в 0,5 га доведеться також платити фіксований мінімальний податок, навіть якщо вони вирощують продукцію виняткового для особистого вживання.

Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів, платитимуть суми виходячи з мінімальної – від 1500 гривень за кожен гектар землі.

Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки - це сума податків, яку кожен власник сільськогосподарської землі повинен за замовчуванням платити до бюджету - ця сума складе близько 5% вартості землі на рік.

Також законом встановлюється податок у 18% на доходи, які отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати.

У 2022 році ця сума складе 78 000 гривень.

Мінімальна площа фермерського господарства зміниться - тепер перейти на спрощену систему оподаткування зможуть перейти власники землі до 0,5 гектара.