Українцям доведеться платити новий податок на землю: названі суми

В Україні прийнято новий "ресурсний" закон про податки на землю для власників земельних паїв. Мінімальний податок складе 1500 гривень за кожен гектар.
Як повідомляє Finance.ua, мінімальний податок доведеться платити навіть тим, хто вирощує продукцію для власного споживання.
У новому законі Верховної Ради зазначено, що власники земельних паїв виплачуватимуть мінімальний податок у розмірі 1500 гривень з кожного гектара.
Податок потрібно буде платити й за ті ділянки, які знаходяться в місті. І власникам ділянок, розміром в 0,5 га доведеться також платити фіксований мінімальний податок, навіть якщо вони вирощують продукцію виняткового для особистого вживання.
Власники сільськогосподарських земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів, платитимуть суми виходячи з мінімальної – від 1500 гривень за кожен гектар землі.
Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки - це сума податків, яку кожен власник сільськогосподарської землі повинен за замовчуванням платити до бюджету - ця сума складе близько 5% вартості землі на рік.
Також законом встановлюється податок у 18% на доходи, які отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати.
У 2022 році ця сума складе 78 000 гривень.
Мінімальна площа фермерського господарства зміниться - тепер перейти на спрощену систему оподаткування зможуть перейти власники землі до 0,5 гектара.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з 1 грудня підвищилися податки.
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