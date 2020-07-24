Українцям пропонують купувати подарункові сертифікати у СІЗО: винятковий цинізм

Подарункові сертифікати на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах тепер можна придбати онлайн. Зробити це може будь-хто.

Про таку дивну ініціативу Мін'юста глава відомства Денис Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook. При тому, до цього питання чиновник підійшов з гумором.

"Цей день настав! Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу - ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!" - написав він.

Причому, зауважив Малюська, "для вашої зручності придбати сертифікат можна прямо з комп’ютера або смартфону". Інструкція виглядає так:

переходите на сайт Мін'юсту

обираєте слідчий ізолятор, кількість днів ув’язнення (у днях, тижнях або місяцях) та вартість

сплачуєте послугу

роздруковуєте сертифікат та квитанцію, який надійде вам на електронну пошту, і все - "подарунок" готовий.

"Я не певен, чи десь у інших країнах є платні камери у слідчих ізоляторах, а от подарункові сертифікати - точно наш ексклюзив!" - похвалився чиновник.

Сертифікат діє лише протягом 6 місяців після придбання. Якщо протягом вказаного строку обдаровуваний не буде взятий під варту та не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються у якості благодійної допомоги відповідному слідчому ізолятору.

"Ми клієнтоорієнтовані: розташування у центрі міста, цілодобова охорона, зменшені ризики підхопити коронавірусну хворобу, можливість відволіктись від соціальних мереж та гаджетів, триразове харчування. Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають на іменинників!" - резюмував Малюська.

Скриншот поста (facebook.com/Denis Malyuska)

Щоправда, далеко не всі українці оцінили таку ініціативу Мін'юста та його очільника.

Чи держава поверне гроші, якщо підозрюваний буде визнаний невинуватим, отже утримання у слідчому ізоляторі - незаконним?

Винятковий цинізм

Це серйозно все?

Це схоже на якийсь цирк... На якийсь цирк у психіатричній лікарні, де виставу готували психічно хворі люди.

Скриншот коментарів (facebook.com/Denis Malyuska)

Додамо, що вартість подарункового сертифікату на перебування, наприклад, у київському СІЗО становить на вибір: 2000 грн (за добу), 8000 грн (за тиждень) чи 12000 грн (за місяць).

Раніше ми розповідали про те, як виглядають і працюють платні камери в Лук'янівському СІЗО.