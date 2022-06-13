Українцям пропонують купити білі гриби за 6000 грн: у мережі сплеск бурхливих обговорень (фото)
У магазинах з'явилися імпортні гриби за космічною ціною понад 6000 гривень за банку об'ємом в 3 літри. Ціна викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах і виявилося, що в оригінальній банці у формі гриба - звичайні білі.
Як реагують українці на такі гриби й що говорять про ціну - читайте нижче.
Білі гриби Marabotto мариновані в оливковій олії - не новинка на полицях українських супермаркетів. Як стверджує Євген Руденко на своїй сторінці в Facebook - італійські білі мариновані гриби продають вже останні 7-8 років.
Ціна на них завжди була захмарна, але зараз цінник побив всі рекорди - 6339 гривень за банку об'ємом в 3100 літра. Банку оригінальна - кругла і кришка у формі капелюшка гриба. І це акційна ціна, раніше така банка коштувала 7999 гривень.
"Ці італійські білі гриби вже як мінімум 7-8 років продаються в одній зі столичних мереж супермаркетів, і їх ціна завжди викликала бурхливі обговорення в мережі, особливо з кожним витком інфляції гривні та черговим оновленням чотиризначної ціни. Ось так і зараз, новий виток інфляції, нова ціна - новий сплеск бурхливих обговорень. Поспішайте придбати грибочки за супер вигідною ціною!" - пише Руденко.
Він зазначає, що в цій банці звичайні білі гриби, але з Італії. "Кінська" ціна вже не дивує, бо такі гриби постійно поставляють в супермаркети, а значить - на них є попит.
Однак українці шоковані такої космічної ціни за гриби та відзначають, що за такі гроші готові самостійно прочесати всі ліси в окрузі.
- Це ж скільки у людини має бути незароблених грошей, що їх так просто віддати за гриби.
- Якщо пляшка горілки в буфеті ВР може коштувати 107000 гривень, то чому банка грибів не може коштувати 6400?
- Ну чого ви? Нормальна така акція, головне встигнути затаритися, а то розберуть.
- Є підозра, що це вартість не грибів, а кришки, з дорогоцінних заморських порід дерев.
- Ого як подорожчали. До війни десь 3999 коштували. Я завжди на цю банку задивлялася.
- Сходила спеціально, хоч потриматися за банку. Важка. Красива і потужна. Можна в неї потім гроші складати.
- Ви хоч уявляєте, що таке гриби зі знижкою? Їх взагалі їсти можна?
- Третій рік одна і та ж банку з грибами.
- Пробував такі, мені не сподобалися, занадто багато оцту.
- А я найбільше тащуся від банки.
- Я навіть бачила один раз, як таку купували!
- Ну там банку 3 кг і ціна невелика, кожен з зарплати може собі дозволити купити, ще й на буханець хліба залишиться.
- Їх збирали під обстрілами на мінному полі? Ну інакше їх ціну я собі пояснити не можу.
- За банку дам 100 гривень, гриби сам назбираю.
- За ці гроші я свої місцеві ліси по міліметру перерию, а знайду краще!
- Найсмішніше, що це гриби з українських Карпат.
До речі, раніше ми писали про те, що в українських супермаркетах з'явилася черешня по 2500 грн за кілограм.
А раніше ми розповідали про космічну ціну за кілограм малини - понад 1000 грн.