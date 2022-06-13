Українцям пропонують купити білі гриби за 6000 грн: у мережі сплеск бурхливих обговорень (фото)

У магазинах з'явилися імпортні гриби за космічною ціною понад 6000 гривень за банку об'ємом в 3 літри. Ціна викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах і виявилося, що в оригінальній банці у формі гриба - звичайні білі.

Як реагують українці на такі гриби й що говорять про ціну - читайте нижче.

Білі гриби Marabotto мариновані в оливковій олії - не новинка на полицях українських супермаркетів. Як стверджує Євген Руденко на своїй сторінці в Facebook - італійські білі мариновані гриби продають вже останні 7-8 років.

Ціна на них завжди була захмарна, але зараз цінник побив всі рекорди - 6339 гривень за банку об'ємом в 3100 літра. Банку оригінальна - кругла і кришка у формі капелюшка гриба. І це акційна ціна, раніше така банка коштувала 7999 гривень.

"Ці італійські білі гриби вже як мінімум 7-8 років продаються в одній зі столичних мереж супермаркетів, і їх ціна завжди викликала бурхливі обговорення в мережі, особливо з кожним витком інфляції гривні та черговим оновленням чотиризначної ціни. Ось так і зараз, новий виток інфляції, нова ціна - новий сплеск бурхливих обговорень. Поспішайте придбати грибочки за супер вигідною ціною!" - пише Руденко.

Він зазначає, що в цій банці звичайні білі гриби, але з Італії. "Кінська" ціна вже не дивує, бо такі гриби постійно поставляють в супермаркети, а значить - на них є попит.

Однак українці шоковані такої космічної ціни за гриби та відзначають, що за такі гроші готові самостійно прочесати всі ліси в окрузі.