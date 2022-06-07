ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на малину вже шокують українців. Чого чекати далі?

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 09:11
Ціни на малину вже шокують українців. Чого чекати далі? Фото: в Україні продають малину за "космічними" цінами (Макс. Зарицький / Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Україні ціна на малину досягла свого максимуму. За кілограм ягоди в супермаркетах просять від 1000 гривень.

Що буде з цінами на цю ягоду далі, читайте в матеріалі Styler.

Скільки зараз коштує малина в Україні

У відомій мережі супермаркетів "Сільпо" ціна малини 1199 гривень за кілограм.

Ціни на малину вже шокують українців. Чого чекати далі?Ціна на малину в "Сільпо" (фото: facebook.com/Підслухано БЦ)

Ще дорожче ця літня ягода коштує, якщо замовляти в одному з інтернет-магазинів. Там її вартість перевалила 1600 гривень. Зазначено, що її зірвали в Нідерландах.

Ціни на малину вже шокують українців. Чого чекати далі?Ціна малини в Україні (фото: fruit-time.ua)

Чи подешевшає малина в майбутньому?

Експерти впевнені, що низьких цін на малину не буде. Два роки тому через її низьку вартість фермери відмовилися її садити.

Так, Дмитро Мальцев, співвласник ТОВ "Джем ЛТД" з Дніпра, одного з 5 великих українських виробників варення ще в лютому говорив, що ціни на малину виросли в усьому світі.

"Тенденція до зростання цін на малину спостерігається по всьому світу. Якщо два роки тому оптова ціна в Китаї за кілограм становила $1,30, то в поточному році – $3,50/кг. Це, звичайно, менше, ніж в Сербії ($5) або в Білорусі ($4), але після розмитнення китайська малина коштує ті ж $5", - говорив Мальцев.

Скільки коштує малина в Польщі

Так, на оптових ринках Польщі вже з'явилася малина. Її вартість у перерахунку на гривні стартує від 320 грн за кілограм. Про це розповів Макс Зарицький у Facebook.

У Warszawskie Bronisze кілограм польської малини коштує від 48 (360 грн) до 52 (390 грн) злотих за кілограм. У Познані коштує від 48(360 грн) до 52 (390 грн) злотих за кілограм.

До речі, дієтолог пояснила, чому влітку не потрібно захоплюватися фруктово-ягідними соками. Все ж варто знати міру у всьому.

Додамо також, нещодавно ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні, і на які сезонні фрукти і овочі бажано звернути увагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
малина
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими