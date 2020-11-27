Українцям підвищать пенсії на 400 і 500 гривень: хто отримає виплати

Пенсіонерів чекає підвищення виплат (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, кому підвищать пенсії в 2021 році

Українцям планують збільшити пенсії в 2021 році. Підвищення виплат торкнеться тих людей, кому виповнилося 65, 75 і 80 років. Як повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі ток-шоу "Право на владу", якщо людині вже є 65 років і у неї є повний стаж - їй піднімуть пенсію на 400 гривень.

"У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищується ще один соціальний стандарт — мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років, у кого є повний стаж на 400 гривень", — повідомила Лазебна.

До речі, вже в січні 2021 року пенсіонери, які підпадають під цю категорію, отримають надбавку 400 гривень. Також в липні 2021 року уряд реалізує програму підвищення пенсій особам, яким виповнилося 75 років.

Марина Лазебна уточнила, що 80-річні пенсіонери отримають надбавку до пенсії у розмірі 500 гривень.

Міністр попросила ЗМІ не нагнітати паніку і зазначила, що в бюджеті передбачені кошти на соціальні виплати.

"Сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості у завтрашньому дні, бюджет на 2021 не передбачає, по-перше, ніякого скорочення соціальних виплат. Друге - прожитковий мінімум зростає. Так, він росте маленькими темпами - 9,3%, він покриває трохи більше прогнозованої інфляції, але все інше - допомоги, які до неї прив'язані, теж будуть підвищені. І будемо працювати над цим, щоб не було заборгованості, щоб навіть було зростання ", - сказала Лазебна.

Марина Лазебна розповіла про підвищення пенсій

Як ми розповідали раніше, українських пенсіонерів, які мають право на пільгову пенсію, попередили про деякі нюанси.