Українцям показали найкращі місця для дикого відпочинку на Азовському морі: 40 км нескінченних пляжів

Пляж

"Арабатська стрілка - це 115 км нескінченних пляжів. Від Генічеська і до Криму. Правда, зараз нам доступно близько 40 км, адже інша частина тимчасово окупована. Пляжі - комфортні і широкі, вода - дуже чиста. Багато цивілізованих зон. Якщо хочете більш дикого відпочинку в наметах, то такий можна знайти ближче до окупованих територій. Там і море глибше", - розповідає Оля.

Фото: Пляжі на Арабатській стрілці (прес-служба)

Острів Бірючий

Це заповідник з ідеальними пляжами і дикими тваринами. З минулого року острів був закритий для туристів на карантин, але нещодавно знову відкрився.

Дістатися туди можна двома способами: з Кирилівки на автомобілі або по воді з Генічеська.

"Перше, що дивує на пляжі, - тонни ракушок. Дуже красиво! Там взагалі немає людей. Зазвичай екскурсія триває чотири години і коштує близько 800 грн. Ще можна взяти варіант з сафарі, щоб пошукати диких тварин. Дельфінів побачите точно!"- каже Макс Узол.

Ідеальні місця для оздоровлення

На Арабатській стрілці дуже багато солоних озер, лікувальних грязей, термальних вод.

Перша точка, це Солоне озеро, яке місцеві називають Мертвим морем. Тут можна поплавати, зробити гідромасаж, душ шарко, помазатися грязями. Крім того, біля озера є бджолиний хелсі-пойнт, де можна поспати на вуликах або зробити медовий масаж.

Друга точка - термальне джерело в Щасливцеве. Тут є п'ять басейнів з різною температурою води, а з 8 до 14 годин вхід безкоштовний.

Третя точка - "Арабатські терми" в Стрілковому. На території є гаряче джерело, йодоване озеро і навіть гліцеринове озеро. Вхід - 200 грн.

Пам'ятки Арабатської стрілки

Залізничний міст в Генічеську

Це історична пам'ятка, якій понад 100 років. Побудували його австрійці. Крім того, це ідеальна локація для фотосесій.

Колись давно він був залізничним, але з 70-х років його не експлуатують за призначенням. Тут гуляють туристи, сидять рибалки і можна проїхати на автомобілі.

Фото: Залізничний міст у Генічеську (прес-служба)

Маяк Генічеський

Його можна по праву назвати символом міста. 25-метровому маяку більше 140 років. Він особливий тим, що не круглий, а квадратний. І там навіть живуть люди - сім'я маячника. На жаль, зараз він закритий на реконструкцію, так що його можна оцінити тільки зовні.

Рожеве озеро

"Найвідоміша локація Генічеська, яку неможливо не відвідати або не повернутися сюди ще раз. Тут найкрасивіші заходи сонця, дивовижні пейзажі, і можна зробити круті фото", - впевнені блогери.

Для довідки:

Арабатська Стрілка, або Арабатська коса - це вузька і довга смуга землі, яка знаходиться на північному сході від Кримського півострова. Вона складається в основному з ракушкового матеріалу, і відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря.

Кордон між Україною та окупованою РФ територією Криму знаходиться за селищем Стрілкове - найпівденнішою точкою Херсонської області.

Фото: Так виглядає прикордонна зона на Арабатській стрілці (прес-служба)