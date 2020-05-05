Українцям планують підняти ціни на електроенергію: усі подробиці

Ціни на електроенергію в Україні планую підняти (фото: РБК-Україна)

Вартість електроенергії в Україні хочуть підняти

Ціни на електроенергію в Україні можуть зрости. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год. електроенергії.

Про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Регулятор представив два сценарії розв'язання проблем, пов'язаних з розвитком відновлюваних джерел електроенергії. Перший – це підвищення пільгового тарифу на перші 100 кВт-год. електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

Зараз тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год. в місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

У НКРЕКП вважають, що таке рішення дозволить в рік додатково отримати 12 мільярдів гривень.

Крім того, протягом 2-5 років регулятор пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Другий сценарій розв'язання проблем - тимчасова заборона на будівництво нових "зелених" електростанцій, зниження "зеленого" тарифу для всіх об'єктів енергетики в Україні до 8-9 євроцентів, введення 100% відповідальності за обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.

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