Українцям помилково роздали соцдопомогу: кого торкнувся приємний "сюрприз"

Українським одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям помилково роздали більше бюджетних грошей, ніж було згідно нормам. Про помилку написали в прес-службі Міністерства соціальної політики України. Про те, яке рішення прийняли влади стосовно розданих грошей – читайте нижче.

Як повідомляється, в результаті перерахунку допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям, нарахування надійшли і тим сім'ям, хто вже не мав права на продовження посібників.

"Було з'ясовано, що деякі сім'ї не мали право на продовження допомоги", - наголошується в повідомленні.

У той же час міністерство прийняло рішення, що видані понад норму кошти не будуть вилучатися у зазначених категорій назад до держбюджету.

Мінсоцполітики розробило проект документа, після прийняття якого роздані гроші, "отримані малозабезпеченими сім'ями та одинокими матерям у період карантину, залишаться в сім'ях".

При цьому відомство не називає суму, яка була витрачена з держбюджету внаслідок такої помилки.

Нагадаємо, що раніше в Україні змінили форму розрахунку субсидій.

Також ми писали, що Кабмін схвалив перерахунок розміру державної допомоги на дітей.