Українцям пояснили, як швидко можна змінити ім'я, прізвище та по батькові

Відповідно до законодавства України, кожна людина з 16 років, може змінити своє ім'я, прізвище або по батькові. Але за згодою батьків це можна зробити на 2 роки раніше - в 14 років.

Прізвище або по батькові можна змінити як за власним бажанням, так і в деяких випадках. Про це розповіли в Міністерстві юстиції на своїй сторінці в Facebook.

Коли можна змінити прізвище і по батькові

У разі усиновлення, його скасування або визнання недійсним;

реєстрації шлюбу, його розірвання або визнання недійсним;

якщо батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, вилучено із актового запису про народження.

Заяву про зміну імені приймає і веде відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Якщо ж громадянин України на постійній основі живе за кордоном, то ця функція покладається на дипломатичне представництво або консульську установу України.

Які документи необхідно подати разом із заявою

паспорт та свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу, якщо таке є;

свідоцтво про народження дітей, якщо є неповнолітні діти;

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

свою фотографію;

квитанцію про сплату державного мита

При цьому дана процедура обійдеться в 5 гривень 10 копійок. У разі повторної зміни своїх персональних даних, потрібно буде заплатити вже більше - 51 гривню.

Заява про зміну імені розглядається протягом трьох місяців з дня його подання.

Важливо також пам'ятати, що після отримання дозволу на зміну імені або прізвище треба звернутися у відділ ДРАЦС для складання актового запису. Якщо протягом 3 місяців цього не зробити, то дозвіл втратить чинність.

Коли можуть відмовити у зміні імені та прізвища

у разі здійснення кримінального провадження щодо заявника або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність судимості, яку не погашено або не знято;

офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей

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