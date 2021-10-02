Українцям потрібно платити за "євробляхи" не на ходу: загрожує величезний штраф

Який штраф загрожує

Як розповів юрист Іван Казачук, щоб уникнути штрафу потрібно розмитнювати такі автомобілі, в якому б технічному стані вони не знаходилися.

"У нас є деякі авто сьогодні, які приїхали на евакуаторі. Тому що у автомобіля є технічні несправності, але людина все ж вирішила його розмитнити, щоб уникнути штрафу в 170 тис. грн", – відзначає експерт.

Як додав юрист, деякі українці привозять в пункти розмитнення авто навіть на евакуаторі. Потім у власника є законні права для того, щоб машина легально перебувала на території країни. А відремонтувати автомобіль після цього можна буде через якийсь час.

Як відомо, час пільгового розмитнення євроблях в Україні добігає кінця. Скористатися спрощеною процедурою можна до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року) - до 8 лютого 2022-го.

Пільговим розмитненням можуть скористатися: