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Де українцям необхідно носити захисні маски: у МОЗ дали відповідь

Четвер 12 листопада 2020 16:42
Де українцям необхідно носити захисні маски: у МОЗ дали відповідь
Люди з масках (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Максим Степанов пояснив, де необхідно носити захисні маски

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, в яких місцях українцям необхідно носити захисні маски, які можуть запобігти поширенню коронавірусу.

Зараз механізм накладання штрафів за відсутність маски в громадському місці схожий на механізм, який застосовується у разі порушення правил дорожнього руху. Про це Степанов розповів в ефірі програми "Ранок з Україною", повідомляє МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, підхід до накладання штрафів за неносіння маски змінено. Раніше порушнику виписувався протокол, який потім відправлявся в суд. Зараз штраф складається на місці.

Крім того, Степанов навів приклади ситуацій, коли людині слід надіти маску, щоб дотримуватися чинного законодавства і зберегти власне здоров'я і здоров'я інших.

Міністр зазначив, що на вулиці носити маску не треба. Але при цьому може бути виняток у ситуації, коли людина знаходиться в місці, де велике скупчення людей. Наприклад, на зупинках громадського транспорту, де відстань між людьми становить менше метра.

Глава МОЗ також підкреслив, що адміністративна відповідальність, яка передбачена за перебування без засобів індивідуального захисту, стосується лише перебування в громадських місцях.

"Штрафи будуть виписуватися за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла в супермаркет, і вона без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватися. Людина повинна перебувати в масці", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводиться карантин вихідного дня. Попередньо він буде діяти до 30 листопада, але надалі уряд може його продовжити. Обмеження будуть діяти щотижня з 00:00 суботи до 00:00 неділі.

Лікар-інфекціоніст розповіла, в чому небезпека використання однієї маски багато разів.

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Новини України Життя Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов

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