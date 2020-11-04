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Українцям нагадали, що в країні триває війна: цей кліп не лишить байдужим

Автор: Styler

Postsense випустили гостросоціальний кліп "Інструмент"

Український рок-гурт Postsense випустив соціальний кліп про громадянську відповідальність. У відео на пісню "Інструмент" знялися українські волонтери, громадські активісти, правозахисники, військові добровольці, переселенці та журналісти. Усіх їх об’єднує активна громадянська позиція щодо російської агресії в Україні.

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"Герої кліпу нагадали українцям, що в країні триває війна, а пасивна позиція кожного з нас грає на руку ворогу", - йдеться у анотації до відео.

Учасники кліпу окремо звернулися до тих українців, які воюють на боці окупантів, і закликали їх словами пісні перестати бути інструментами в руках російських агресорів.

На кадрах можна побачити ветерана АТО Андрія Сидоренка, волонтера і лікара-парамедика Ярослава Вуса, правозахисницю Дінару Касимбекову та багатьох інших героїв, які захищають Україну від російського окупанта.

Postsense зняли відео на пісню "Інструмент"

Дивіться також кліп про незрячого героя війни, який змусить вас плакати.

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