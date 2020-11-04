Українцям нагадали, що в країні триває війна: цей кліп не лишить байдужим

Український рок-гурт Postsense випустив соціальний кліп про громадянську відповідальність. У відео на пісню "Інструмент" знялися українські волонтери, громадські активісти, правозахисники, військові добровольці, переселенці та журналісти. Усіх їх об’єднує активна громадянська позиція щодо російської агресії в Україні.

"Герої кліпу нагадали українцям, що в країні триває війна, а пасивна позиція кожного з нас грає на руку ворогу", - йдеться у анотації до відео.

Учасники кліпу окремо звернулися до тих українців, які воюють на боці окупантів, і закликали їх словами пісні перестати бути інструментами в руках російських агресорів.

На кадрах можна побачити ветерана АТО Андрія Сидоренка, волонтера і лікара-парамедика Ярослава Вуса, правозахисницю Дінару Касимбекову та багатьох інших героїв, які захищають Україну від російського окупанта.

Postsense зняли відео на пісню "Інструмент"

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