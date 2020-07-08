Українцям накручують борги за комуналку: як не заплатити зайвого

Останнім часом українці стали переплачувати за рахунками за комунальні послуги. Річ у тому, що люди бояться штрафних санкцій та іноді не перевіряючи, знову платять за вже сплаченими рахунками. За інформацією Державної статистики, в травні 2020 року в середньому по Україні населення оплатило 137,5% сум, виставлених в рахунках за комуналку. Тобто споживачі погашали накопичені борги. Така тенденція спостерігалася по всій Україні.

Хоч переплата за комуналку була у всіх областях, але внесені суми відрізняються в рази. Наприклад, у Черкаській області за газ у травні оплатили "чотири рахунки", а в Луганській області – всього "півтора рахунки". Про це пише "Сегодня".

Держслужба статистики підрахувала, що найвищий рівень оплати у населення за газ і опалення.

"Населення в першу чергу оплачує ті послуги, яких найпростіше позбутися при наявності заборгованості: це електроенергія та газ у приватному секторі, де він використовується для опалення будинків. А от всі решта оплачується по можливості. Але Кабмін на час карантину заборонив позбавляти населення усіх видів послуг за неоплату, нараховувати штрафи та пені, результат очевидний", - розповів керівник Асоціації професійних управителів нерухомістю України Андрій Нікончук.

Експерти зазначають, що найважче люди погашають борги після опалювального сезону. Природно, позначилася на цьому пандемія коронавірусу і карантин. Багато українців залишилися без роботи і не можуть платити за рахунками.

"Серйозні проблеми почнуться з нового опалювального сезону. Багато сімей не зможуть оплатити всі борги і залишаться без субсидії. Також тепер держдопомогу налічується тільки тим, у кого витрати на компослуги не перевищують 15%, а 20% доходів. Але через те, що відключити за борги або виселити зараз не можна, а в старих будинках відключення опалення і води комусь одному неможливо технічно, то люди просто перестануть платити, вони мало чим ризикують. Хіба що ризикують залишитися взимку без тепла та води", - повідомив експерт Олег Пендзин.

Як ми раніше писали, українці на карантині скоротили борги за комуналку.