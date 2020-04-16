Українцям можуть перестати продавати алкоголь: названа причина

Карантин в Україні через коронавірус був посилений і діє по 24 квітня, однак уряд має намір продовжити обмеження і на початок травня. Введені заборони і правила були прийняті з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз фахівці ВООЗ дали нову пораду.

В організації звернули увагу на проблему алкоголю на тлі пандемії COVID-19 і закликали країни обмежити доступ до спиртних напоїв до закінчення періоду карантину.

"Вживання алкоголю пов'язане із цілим рядом інфекційних і неінфекційних захворювань і розладів психічного здоров'я, які можуть зробити людину більш уразливою для COVID-19. Зокрема, алкоголь ставить під загрозу імунну систему організму і збільшує ризик несприятливих наслідків для здоров'я. Отже, люди повинні мінімізувати споживання алкоголю в будь-який час, особливо під час пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

Наголошується, що алкоголь є причиною 3 мільйонів смертей на рік в усьому світі, третина з яких відбувається в Європейському регіоні ВООЗ. Це не тільки регіон з найвищим споживанням алкоголю і найвищою поширеністю питущих серед населення, а також регіон із найвищою часткою смертей, викликаних алкоголем.

"В Європейському регіоні алкоголь споживається в надмірних кількостях та залишає занадто багато жертв. Під час пандемії COVID-19 ми повинні по-справжньому запитати себе, на які ризики ми йдемо, залишаючи людей під замком в їх домівках з речовиною, яка шкідлива як з точки зору їх здоров'я, так і з точки зору їх поведінки для інших, включаючи насильство", - заявила керівник програми Програми по боротьбі з алкоголем і наркотиками ЄРБ ВООЗ Карина Феррейра-Борхес.

У ВООЗ зауважують, що існуючі норми і правила для захисту здоров'я і зниження шкоди, заподіяної алкоголем, такі як обмеження доступу, повинні бути підтримані і навіть посилені під час пандемії COVID-19 та надзвичайних ситуацій; водночас слід уникати будь-якого послаблення правил або їх застосування.

Також у міжнародній організації зруйнували деякі міфи щодо алкоголю та коронавіруса.

"Страх і дезінформація породили небезпечний міф про те, що вживання міцного алкоголю може вбити вірус COVID-19. Це не так. Споживання будь-якого алкоголю становить небезпеку для здоров'я, але вживання високоміцного етилового спирту (етанолу), особливо якщо він був фальсифікований метанолом, може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, включаючи смерть", - йдеться в публікації.

Так, ЄРБ ВООЗ нагадує людям, що вживання алкоголю не захищає їх від COVID-19, і закликає уряди вжити заходів, що обмежують споживання алкоголю.

Нагадаємо, що Україна є членом ВООЗ з 1948 року. Співробітництво України з ВООЗ здійснюється переважно через Європейське регіональне бюро (ЄРБ) відповідно до рамкових (2-річних) угод. Україна, як правило, виконує рекомендації ВООЗ, але взагалі заходи, що здійснюються у рамках співробітництва нашої країни з Організацією, узгоджуються з її національними пріоритетами та стратегіями у галузі охорони здоров'я, враховують специфіку ситуації "на місці" та особливості національної системи охорони здоров'я.

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