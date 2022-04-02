Як і за скільки можна купити квартиру в Польщі, Німеччині та інших країнах

Через війну багато українців були змушені виїхати за кордон. Найпопулярнішими напрямками для переїзду стали Польща та інші країни ЄС. Більшість переселенців живуть у спеціальних центрах або орендують житло, але хтось розглядає перспективу залишитись у Європі надовго та цікавиться питанням купівлі нерухомості.

Які ціни на квартири за кордоном, і де краще придбати нерухомість - ч итайте в нашому матеріалі.

Нерухомість у Польщі

Купити квартиру в Польщі можна скориставшись послугами агенцій та ріелторів. Також можна шукати самостійно онлайн-ресурсах, де пропозиції виставляють і власники, і ріелтори. Популярні сайти для пошуку квартир у Польщі:

olx.pl - аналог українського сайту із зрозумілим інтерфейсом. Можна встановити фільтри за регіонами, ціною та іншими параметрами.

gumtree.pl - зібрані оголошення про продаж та оренду квартир, будинків у різних містах Польщі.

otodom.pl - пропонується нерухомість від забудовника, ріелторів та власників, житло в новобудовах та вторинний ринок, будинки. Зручний пошук у регіонах.

Середня вартість однокімнатної квартири у Польщі – від 200 тис. злотих. Такі ціни у Кракові, а у Вроцлаві ціни на квартиру вищі – від 250-300 тис. злотих. У Варшаві за 1 кімнатну квартиру доведеться заплатити ще більше – від 350 тис. злотих.

Квартири у Варшаві (скріншот olx.pl)

Згідно із польським законодавством, українці можуть вільно купити квартиру в країні. Для цього не потрібна наявність будь-якого правового статусу.

Квартири у Німеччині

Ціна на покупку нерухомості в Німеччині відрізняється залежно від міста. Найдорожчі квартири пропонують у Берліні, Мюнхені. Більш вигідні пропозиції можна знайти у Лейпцигу та невеликих населених пунктах. У будинках старої забудови вартість квартир також буде нижчою.

Актуальні оголошення представлені на наступних онлайн-сервісах:

immowelt - квартири в Німеччині в новобудовах та на вторинному ринку, покупка будинків, земельних ділянок, оренда.

immobilienscout24 - оренда та продаж нерухомості від забудовників, рекламні та приватні оголошення.

Ціни за квадратний метр житлової площі в Лейпцигу коливаються в межах 1,5 – 5,8 тисячі євро. У середньому у місті вартість квадратного метра - 2580 євро. У Кельні середня вартість квадратного метра становить 4,2 тисячі євро.

Ціни на нерухомість у Кельні (скріншот immobilienscout24.de)

У Берліні середня вартість квадратного метра квартири становить 4 тис. євро. У той час як у найдорожчих кондомініумах Берліна вартість квадратного метра досягає 11,7 тис. євро, найдешевший варіант - 2,22 тис. євро за квадратний метр.

У Мюнхені середня вартість квадратного метра – 8,8 тис. євро. У найдорожчих житлових комплексах – 19,6 тис. євро за кв.м., найвигідніша пропозиція – 6,2 тисячі євро/м².

Нерухомість у країнах Європи

Однокімнатна квартира у Литві може коштувати 40-50 тисяч євро у Клайпеді, у Вільнюсі – від 60 тисяч євро. Нижча ціна у південній частині країни. Так, у Каунаському повіті вартість 1-кімнатної квартири – близько 30 тисяч євро.

Продаж квартир в Литві (скріншот realting.com)

У столиці Угорщини, Будапешті, ціна однокімнатної квартири складе від 60 тисяч євро (площа 24 кв.м). Більшість пропозицій на сайтах нерухомості – від 100 тисяч євро.

У Братиславі (Словаччина) однокімнатні квартири коштують від 90 тис. до 150 тис. євро на вторинному ринку нерухомості. Квартира в новому будинку може коштувати 300 тисяч євро. Що далі від столиці, то ціна падатиме. Так, за 45 км від Братислави середня вартість квартири становить 50 тисяч євро (Дунайська Стреда).