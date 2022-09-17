Міняти чи інвестувати: що робити з грошима під час війни

Депозити

Заступник голови правління "Юнекс Банку" Олексій Карчажкін стверджує, що зараз банки дають дуже пристойні відсотки за депозитами у гривні. У разі розміщення вкладу на рік можна отримати до 15-16% річних.

Проте, наголошує Олексій, ці розрахунки навряд чи можна вважати абсолютними через показник інфляції. Іншими словами розміщення коштів на депозиті важко назвати інвестицією. Скоріше йдеться про зменшення наслідків від інфляційних втрат.

Цінні папери

Цей варіант вкладення інакше можна назвати "гра в довгу". Адже, за словами експерта, помірний прибуток почне надходити лише за умови постійного інвестування.

Наразі далеко не всі українці можуть вкладати кудись кошти регулярно та стабільно, тому існує варіант купівлі фізичного золота.

Золото

Найбільша перевага банківського металу є те, що за останній рік його вартість майже не змінилася, тобто на ринку золото коштує близько 1750 доларів. Однак поведінку таких інвестицій передбачити вкрай складно, тому це може призвести як до прибутку, так і до втрат.

Нерухомість

Вкладення коштів у нерухомість - досить привабливий та популярний актив. Однак в умовах воєнного стану російські обстріли українських міст створюють всі ризики.

На думку експертів, ціни на квартири не будуть зростати до кінця поточного року. Олексій однозначно не рекомендує купувати об’єкти незавершеного будівництва. Але, як каже фахівець, чи брати такий ризик на себе - може вирішити лише конкретний інвестор.

Купівля іноземної валюти

Заступник голови правління "Комерційного Індустріального Банку" Лілія Овчарова стверджує: цьогорічна інфляція фактично зруйнувала всі наявні механізми збереження коштів громадян.

Ані депозити, ані вкладання коштів в нерухомість - найрозповсюдженіші механізми збереження та примноження коштів - вже не здатні зберегти від знецінення заощадження громадян.

Натомість експерт переконана, що єдиним способом хоч якось убезпечити гроші від інфляції є купівля стійкої іноземної валюти, зокрема доларів США.

Варто зауважити, що скорочення купівельної спроможності гривні супроводжує скорочення доходів понад 70% громадян. Саме тому підвищений попит на іноземну валюту є допоміжним джерелом для зростання курсу.

Власна справа

Найкращою інвестиційною стратегією можна було б вважати вкладення у власну справу. Тут виникає підприємницький ризик, але саме такі інвестиції можуть дати найбільший прибуток.

Однак, враховуючи війну і дуже суттєві зміни в економіці, цей інвестиційний інструмент вимагає ще більшої сміливості. Але, крім ризиків, сьогоднішні умови дають і безліч переваг.

Про переваги Карчажкін пояснює на прикладі: зараз невеликим виробникам, особливо харчових продуктів, простіше потрапити на полиці магазинів навіть великих мереж. А з урахуванням пільгових програм кредитування, які пропонує держава, початок власного бізнесу вимагатиме не так багато власних коштів.