Ставки залишаються низькими: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У серпні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 8,1% річних. У порівнянні з липнем ставки зросли не змінилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень впали з 0,9% до 0,8%.

У серпні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 7,8% до 8,1% річних, за валютними зросли з 1,5% до 1,8% річних.

Депозитний портфель банків у серпні скоротилися на 1,2% до 1 648 млрд гривень, в т.ч. населення виріс на 0,9% до 846 млрд гривень, підприємств виріс на 1,2% до 778 млрд гривень.