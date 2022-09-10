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Ставки залишаються низькими: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, Субота 10 вересня 2022 15:48
Ставки залишаються низькими: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення опустилися значно нижче рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 8,1% річних. У порівнянні з липнем ставки зросли не змінилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень впали з 0,9% до 0,8%.

У серпні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 7,8% до 8,1% річних, за валютними зросли з 1,5% до 1,8% річних.

Ставки залишаються низькими: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків у серпні скоротилися на 1,2% до 1 648 млрд гривень, в т.ч. населення виріс на 0,9% до 846 млрд гривень, підприємств виріс на 1,2% до 778 млрд гривень.

Ставки залишаються низькими: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2022 року зросли в гривні на 0,4 п.п. до 23,1% річних.

Зазначимо, у річному вимірі (до серпня 2021 року) інфляція в Україні прискорилася до 23,8%.

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