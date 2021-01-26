Українцям готують високі штрафи: за що доведеться платити

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №4157 про підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. "За" проголосували 317 народних депутатів.

Передбачається, що за використання пожежної, аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки, засобів пожежогасіння не за призначенням штраф для громадян становитиме від 510 до 1700 гривень. Про це заявили під час трансляції засідання Ради.

Для посадових осіб та підприємців - 850-3400 гривень. При цьому зараз штраф становить 8,5-119 гривень і 34-170 гривень відповідно.

За роботу без декларації відповідності матеріально-технічної бази бізнесу загрожує штраф 2550-3400 гривень.

Свідомо неправдивий виклик екстрених служб штраф складе від 3400 до 10 200 гривень замість 51-119 гривень.

Невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, створення перешкод для їх діяльності - 1020-3400 гривень для посадових осіб і 1700-8500 гривень для підприємців.

Нагадаємо, в Україні прийняли мовний закон, який зобов'язує працівників сфери обслуговування спілкуватися з клієнтами українською мовою. При цьому штрафи за відмову спілкуватися з клієнтами на українському почнуть діяти з 16 липня 2022 року.

Раніше в Україні почали штрафувати "євробляхи". У Харкові та Харківській області деяким водіям виписали штрафи у розмірі 8500 гривень.