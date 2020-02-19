Українцям дадуть солідні доплати: яким категоріям пощастить

Українцям дадуть досить солідну грошову допомогу від держави. Доплати отримають близько одного мільйона ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Чиновник анонсував, що держава виділила 1 млрд 354 млн грн для відповідних виплат. При цьому кожний українець, що потрапляє у названу вище категорію, зможе отримати від 570 до 4120 грн допомоги.

"Це в середньому на 7% більше, ніж було в минулому році", - пише прем'єр-міністр.

Гончарук також нагадав, що нещодавно в уряді ухвалили рішення, яке дозволить добровольцям, що брали безпосередню участь у війні на Донбасі, отримати статус учасників бойових дій.

Українцям дадуть грошову допомогу (Telegram/Олексій Гончарук)

Очевидно, що такі виплати ветерани зможуть отримати до 9 травня. Сума буде залежати від різних факторів - групи інвалідності, ступеня "заслуги перед Батьківщиною" і так далі.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти пенсійна реформа, розпочата в 2018 році. Вона передбачає зміни вимог до необхідного стажу для пенсіонерів. Хто зможе в 2020 році вийти на пенсію в 59, 59,5, 60, 63 і 65 років - можна прочитати в матеріалі.