Українцям дадуть більше грошей: безробітним збільшили розмір мінімальної допомоги

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу призвів до того, що багато українців залишилися без роботи, а відповідно і без засобів до існування. В уряді спростили отримання допомоги для безробітних громадян, і збільшили розміри мінімальних виплат.

Раніше мінімальна допомога по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу становила 650 гривень та в період карантину реєстрацію безробітних почали здійснювати з першого дня подачі заяви до центру зайнятості. Крім того, подати заявку українці могли онлайн.

У Державному центрі зайнятості повідомили, що мінімальна сума виплат з безробіття збільшиться до 1000 гривень. Таке підвищення передбачено постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття від 18 квітня 2020 року.

Ця постанова застосовується з початку оголошення карантину і буде діяти протягом 30 днів після його офіційного завершення. Отримати тисячу гривень на місяць зможуть ті, хто за 12 місяців до реєстрації в центрі зайнятості:

Мали страховий стаж не менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних факторів (наприклад, прогул)

Молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце

Внутрішньо переміщені особи, які не можуть документально підтвердити свою зайнятість.

Безробітні, які встали на облік у період карантину та одержують допомогу у мінімальному розмірі 650 грн. Допомога буде перерахована з першого дня реєстрації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати додаткову субсидію тим, хто опинився через карантин без роботи.