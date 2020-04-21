Українцям дадуть більше грошей: безробітним збільшили розмір мінімальної допомоги

Безробітним українцям, які оформили допомогу раніше, проведуть перерахунок
Карантин в Україні через пандемію коронавірусу призвів до того, що багато українців залишилися без роботи, а відповідно і без засобів до існування. В уряді спростили отримання допомоги для безробітних громадян, і збільшили розміри мінімальних виплат.
Раніше мінімальна допомога по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу становила 650 гривень та в період карантину реєстрацію безробітних почали здійснювати з першого дня подачі заяви до центру зайнятості. Крім того, подати заявку українці могли онлайн.
У Державному центрі зайнятості повідомили, що мінімальна сума виплат з безробіття збільшиться до 1000 гривень. Таке підвищення передбачено постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття від 18 квітня 2020 року.
Ця постанова застосовується з початку оголошення карантину і буде діяти протягом 30 днів після його офіційного завершення. Отримати тисячу гривень на місяць зможуть ті, хто за 12 місяців до реєстрації в центрі зайнятості:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати додаткову субсидію тим, хто опинився через карантин без роботи.