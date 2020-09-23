Українцям даватимуть квартири на пільгових умовах: кому пощастить

Іпотека в Україні в 2021 році буде надаватися на пільгових умовах. На державному рівні в бюджеті заклали гроші для створення особливих умов для покупки житла українцями. Всього отримати квартиру за низькою ставкою по іпотеці зможе 30 тисяч сімей. Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У наступному році ми будемо готові забезпечувати доступність іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто, це нова програма", — розповів міністр.

Також, за його словами, в уряді планують докапіталізувати нову структуру, яка зможе надавати іпотечні кредити, а також фінансовий лізинг і кредити під будівництво житла.

Згідно презентації Мінфіну, планується, що ставки по іпотеці складуть 7% річних, мінімальний перший внесок - 20%, максимальний термін кредитування - 20 років, максимальна сума - 2 млн гривень.

"Було прийнято рішення парламенту, яке дозволяє нам створити інституцію, яка дозволить іпотечне кредитування придбання житла в фінансовий лізинг", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні продовжили мораторій на стягнення з валютної іпотеки.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок по іпотечних кредитах до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.