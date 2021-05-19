Українцям з 1 липня підвищать пенсії: хто отримає надбавку

Надбавку отримають ті півмільйона українських пенсіонерів, які не отримали її в 2020 році.

"Ми знаємо цю категорію людей. Коли робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще півмільйона ось таких людей. Ми для них також визначили щомісячну доплату по 100 гривень", - розповіла українцям міністр Марина Лазебна.

Також міністр повідомила, що дуже добре знає проблеми чорнобильців і людей з інвалідністю. Так, наприклад, в уряді планують підвищити мінімальну пенсію до двох тисяч гривень інвалідам першої групи і хочуть на 40% підвищити виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю.

"Ми зараз внесемо на уряд постанову про підвищення пенсій, мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи. У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу немає, щоб отримати понад 2000 грн, ми зараз їм піднімемо пенсію", - зазначила вона.

За словами Лазебної, мінімальні пенсійні виплати для чорнобильців збільшаться у два рази.

"Минулого року ми внесли в Раду законопроект, де пропонуємо на 40% підвищити пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю. Крім того, вчора я підписала в уряд законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються в два рази", - повідомила міністр.