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"Українську Венецію" заливає нечистотами: усе через каналізацію за 4,5 млн євро

Автор: Світлана Мащенко

"Українську Венецію", місто Вилкове в Ізмаїльському районі Одеської області, вже тиждень заливає нечистотами. Причина тому - не працює вакуумна каналізація, яку побудували всього три роки тому.

Про це повідомляє ТСН.

Каналізаційна система тоді обійшлася в 4,5 млн євро європейських грошей. Тепер же місцева влада не може нашкребти 7 тисяч гривень, щоб погасити борг перед водоканалом.

Через це насосну станцію відімкнули від електроенергії. Тепер близько трьох десятків об'єктів, в тому числі школи та лікарні, не можуть повноцінно користуватися каналізацією.

Підземні ємності переповнилися, і нечистоти потекли в Дунай.

У водоканалі кажуть, що борг має погасити територіальна громада, а в міськвиконкомі заявляють, що розрахуватися повинен той, хто приймає плату за каналізацію - тобто сам постачальник води.

Екологи вже фіксують забруднення низинної частині Вилкового. Якщо ж каналізаційна система простоїть без роботи понад місяць, її буде складно знову запустити.

Експерти кажуть, що така ситуація - великий удар по іміджу України і туризму.

"Українська Венеція" страждає від нечистот (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що в Азовському морі вимирає риба. Особливо мало стало азовського бичка, і він тепер вважається вже справжнім делікатесом.

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Новини України канализацияВилковоукраинская венеция
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