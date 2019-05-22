Українську артистку визнали найбільш цікавим новим виконавцем Європи

Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

Автор статті про сучасну європейську сцену Джозі Тадеус-Джонс порівняла українку з американською співачкою Азелією Бенкс.

При цьому автор зазначила, що незважаючи на те, що в Україні великою популярністю користується російський реп, Alyona Alyona вирішила читати реп на своїй рідній мові.

Варто зазначити, що справжнє ім'я Alyona Alyona - Альона Савраненко. Вона працювала в дитячому садку в селі Баришівка Київської області. Після того, як її перше відео стало популярним на YouTube в жовтні 2018 року, вона покинула роботу і в квітні цього року випустила свій дебютний альбом "Пушка".

Крім того, артистка також і презентувала кліп на однойменну пісню, у якого зараз півтора мільйона переглядів.

Alyona Alyona - одна з кращих нових виконавців Європи (відео: YouTube/ alyona alyona)

Alyona Alyona у своїх піснях розповідає про толерантність і прийняття. Її реп завоював безліч шанувальників серед прогресивної молоді в Україні.

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа Ірина Горова розговорилася на камеру. Вона розповіла, як познайомилася з артистом, з яким потім створила сім'ю і навіть після розлучення зберегла теплі відносини.

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