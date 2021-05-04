В української військової, яка перейшла на бік Росії, забирають квартиру в Криму

"Влада" окупованого Криму намагається забрати квартиру в Севастополі в української військової Тетяни Шевчук, яка перейшла на бік Росії у 2014 році під час так званої "кримської весни".

Квартиру в Севастополі жінка отримала в 2007 році від третього президента України Віктора Ющенка. До цього вона разом з чоловіком і трьома дітьми жили в гуртожитку, де у них була 16-метрова кімната.

Тоді Тетяна 11 років служила у Військово-Морських силах України і була у званні старшого матроса.

"Після "приєднання" до Росії я продовжила служити в Збройних силах РФ. Наша частина перейшла в підпорядкування "Бельбека" (військового аеродрому. - ред.), льотної авіації. Все керівництво прийшло з Ростова. Ми вважалися інтегрованими. На нас весь час говорили: "інтегровані, зрадники батьківщини", - розповіла Шевчук.

Під кінець 2014 року у Тетяни сталася травма спинного і головного мозку. Це призвело до інвалідності. Після чого жінка почала насилу ходити.

За її словами, в російська сторона не захотіла оформляти інвалідність. При цьому її закликали звільнятися.

У 2014 році "влада" Севастополя "націоналізувала" все державне українське майно, в тому числі і квартиру Тетяни.

Тепер жінка подала до суду. Цікаво, що російські військові заявляють, що дане житло - відомче. Жінці кажуть, щоб вона забирала речі і виїжджала з квартири.

У колишньої української військової, яка перейшла на строну РФ, забирають квартиру (відео: YouTube)