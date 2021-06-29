В українській музиці - революція: хто такий Wellboy, про якого всі говорять
На теренах української музики справжня революція, і звуть її Антон Вельбой (Wellboy). Хлопцеві всього 20 років, але він вже рве чарти Apple Міѕіс і підкорює YouTube зі своїм хітом "Гуси".
Хто такий Wellboy, звідки він взявся і чому про нього всі говорять - читайте в нашому матеріалі нижче
Хіт "Гуси" підкорює наші серця
Станом на 29 червня хіт займає вже 29 місце в рейтингу Apple Musiс (Україна). У той же час "Шум" Go_A опустився вже на 58 місце.
Відеоряд на пісню "Гуси", викладений на YouTube 25 червня стрімко набирає перегляди.
Wellboy-Гуси
Звідки взявся Антон Вельбой
Антону всього 20 років, а Вельбой - його справжнє прізвище. Хлопець народився в селі Грунь, Охтирського району, Сумської області. Після школи творчий юнак вступив до КНУКіМ, щоб вивчитися на режисера естради.
Антон став відомий після останнього, 10-го сезону "Х-фактора". Його природна харизма, талант і відкритість майже два роки тому (кінець 2019-го) підкорили суддів і глядачів. У команді Насті Каменських тоді 19-річний хлопець посів третє місце на шоу.
Після того про нього чутно було мало, і здавалося б, він канув у віки, як і багато фіналістів подібних шоу талантів. Але ні, півтора року потому Wellboy з'явився на просторах інтернету з геніальним хітом "Гуси".
Як народилися "Гуси", і що говорять про Вельбоя
"Ця пісня народилася в моєму селі, коли я надихався природою, деревами і зеленою травою. У ній хотілося висловити свої думки актуальною українською мовою. Щоб рими, вайб, сама мова не був пластмасовим і ватним, щоб це музло качало всіх, і "моднікал" і звичайних типів. Я думаю, у нас вийшло це зробити і наповнити пісню не тільки якісним саундом, а ще й актуальним, правильним посилом", - написав Антон на своїй сторінці в Facebook.
Зараз за продюсування Антона взявся геніальний Юрій Бардаш (всі пам'ятають "Тает лед" групи "Грибы").
Сам засновник і продюсер російськомовних проектів "Quest Pistols", "Грибы" "Нервы", "Луна" заявив в Instagram, що разом зі своїм підопічним Wellboy здійснює "революцію в українській музиці" і "дрюкає всі російськомовні пісні", заходячи за три дні в топ-40.
Юрій Бардаш розповів про свого підопічного Wellboy (instagram.com/stories/george.bardash)
А ось таким Антон Вельбой прийшов на Х-Фактор у вересні 2019-го. Він заспівав MONATIK'а і назвав Melovin'а своїм кумиром.
Антон Вельбой - MONATIK - УВЛИУВТ. Х-фактор 10. Третій кастинг
Раніше ми писали, що Юрій Бардаш розповів, як ставиться до подій на Донбасі.