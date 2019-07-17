На українському курорті дорослі спостерігали, як тоне дитина і знімали відео

У Херсоні відпочиваючі дивилися на те, як в морі тонуть діти і не допомогли їм. Про це розповів матрос Вадим-Мусієнко, який став учасників драматичної картини, але допоміг неповнолітнім, пише видання "Новий день".

Інцидент стався недалеко від Залізного порту, де відпочивають люди в основному "дикуном". У морі тонув хлопчик на вигляд років десяти, а інша дитина намагалася його врятувати, але вже захлиналася водою. На березі знаходилася мати, яка плакала і кричала від безсилля.

"Я кинувся у воду і витягнув на сушу обох дітей. Вони були дуже налякані, але і першу допомогу їм надавати необхідності не було. Їх відразу забрала мама, і повела до машини. Я після навчання в херсонському центрі ДС НС працюю матросом-рятувальником тільки два тижні, і з такими ситуаціями раніше стикатися не доводилося, тому сам був трохи шокований. Але навчили мене добре, тому що свій борг зумів виконати", - розповів матрос Вадим Мусієнко.

Иллюстраивное фото (newday.kherson.ua)

За словами Вадима, на пляжі знаходилося дуже багато відпочиваючих, але жоден з них не прийшов на допомогу дітям. Навпаки, дорослі стояли і знімали на телефони відео, як тонуть діти.

Як раніше ми писали, в Австралії морський скат "попросив допомоги у людей, підпливши до північно-західного узбережжя країни. У морського диявола в оці застряг гачок від вудки, він наблизився до дайверів і перевернувся у воді, таким чином показуючи свою проблему.

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