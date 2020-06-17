В українському місті вусаті страховиська тримають у страху весь будинок (фото)

У Черкасах в одному із будинків оселилися гігантські таргани, які тримають у страху весь будинок. Ці вусаті страховиська зраділи спеці і виповзають з усіх щілин, чим дуже сильно лякають місцевих жителів.

Про непрошених "гостей" повідомила користувач соцмережі Facebook Тетяна. Її публікація з'явилася в групі "Черкаси Митниця".

"Ніколи не думала, що буду свідком такого. Але... наш двір кишить тарганами. Вдень, звичайно, їх не видно, але як тільки темніє, з усіх щілин починають вилазити гігантські таргани. Я вперше бачу таких чорних і величезних тарганів. Вони скрізь: на дорогах, на стінах, біля під'їздів", - розповіла Тетяна.

Мешканка Черкас зазначає, що комахи величезних розмірів, їх довжина складає п'ять сантиметрів.

Таргани в Черкасах (фото: facebook.com/groups/mytnyca)

Як повідомляє жінка, тварі дуже швидко розмножуються і вона вже повідомила в спеціальну службу для того, ліквідувати комах.

Старший викладач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ імені Богдана Хмельницького, ентомолог Ольга Зубенко каже, що в Черкасах ще з повоєнних років не реєстрували випадки масової появи великих чорних тарганів.

"Їх поява говорить про санітарний стан міста значить десь з'явилося незареєстрований смітник, можливо люди самі забруднили середу. Ще однією причиною є нинішні нестандартні коливання температури і тепла зима. Боротися з такими тарганами досить важко", - розповіла Ольга Зубенко виданню "Про все".

Як ми раніше повідомляли, лікар розповів, кого найчастіше кусають кліщі.