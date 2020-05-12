В українському місті після відвідування церкви масово захворіли люди

На Волині після відвідин храму захворіло 18 осіб (колаж РБК-Україна)

У Ковелі після відвідин храму коронавірусом заразилися 18 осіб

На Волині після відвідин церкви в поминальні дні коронавірусом заразилися 18 осіб, одна жінка померла. Інфікування відбулося у місті Ковель в храмі Архистратига Михаїла. Люди відвідували духовне місце на Великдень і після, по закінченню інкубаційного періоду (14 днів) у них діагностували COVID-19. До нещастя, жінка, яка прибирала храм, померла від ускладнення інфекції.

Про це розповіли на брифінгу, під час якого обговорювалася ситуація в області.

До речі, у настоятеля церкви теж підтверджений коронавірус. Про це повідомила директор лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко.

"Протягом останніх днів зареєстровано понад 30 нових випадків захворюваності на коронавірус, один з яких летальний. Під час епідеміологічного дослідження встановлено, що 18 осіб захворіли після відвідування церкви Архістратига Михаїла. Вони відвідували церкву у поминальні та пасхальні дні – це вписуються в інкубаційний період 14 днів. Також зареєстрований випадок захворювання і в настоятеля храму. Жінка, яка прибирала в церкві, померла", - розповіла Наталія Янко.

До речі, в євангельській церкви в селі Череваха у парафіян теж діагностований коронавірус. Його підчепили 12 людей.

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