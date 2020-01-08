В українському аеропорту сталася НП: пасажирів і персонал евакуювали

В аеропорту Одеси сталася надзвичайна пригода - невідомий чоловік за кермом мікроавтобуса заїхав до повітряної гавані та оголосив про мінування. Інцидент стався вранці 8 січня, розповів колишній радник глави поліції області Руслан Фростяк на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що після цього пасажирів в терміналі та персонал евакуювали.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники ДСНС. На території аеропорту шукали вибухівку.

Також в результаті НП були затримані рейси.

"Невідомий на мікроавтобусі заїхав в аеропорт, збивши шлагбаум, увірвався до терміналу, в балаклаві та куртці з написом на спині "Совість", вигукуючи, що аеропорт заміновано", - пише Фростяк.

Завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку - це кримінальне правопорушення, разом з хуліганством, зазначив він.

НП в аеропорту в Одесі - зловмисник повідомив про замінування (Фото: facebook.com/ruslan.forostyak)

У той же час в одеській поліції розповіли про отримання анонімного повідомлення рано вранці про можливий вибух не тільки на території Міжнародного аеропорту, але і будівлі Одеської міської ради та СБУ.

"Наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками", - йдеться в повідомленні правоохоронців.