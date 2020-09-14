Українське Мертве море може зникнути: екологи в паніці

Куяльницький лиман в Одеській області може зникнути з лиця землі. Екологи повідомили, що цілющий лиман з грязями почав засихати й він міліє практично щодня.

Як розповіли фахівці, сіль після випаровування води в лимані спочатку знищує бруд, а потім вітром її уносить на родючий ґрунт і там вона знищує чорнозем. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Села навколо лиману гинуть. Коли вітер дме з боку лиману і підіймається пил, сольова буря, то земля змінює свою родючість, навіть при поливі в домашніх умовах все висихає", - наголошується в сюжеті.

Вода потрапляє в лиман з прісних річок і основна артерія – Великий Куяльник. Ця річка гине і багато в чому винні люди. Як відзначають експерти, навколо лиману з'явилися десятки кар'єрів з видобутку піску, а також ставки та дамби. Все це призвело до того, що водні ресурси лиману річки почали зменшуватися. За два роки Куяльницький лиман став менше практично вдвічі. Зараз його глибина складає всього 30 сантиметрів, хоча зовсім недавно – близько метра.

Щоб врятувати лиман, було прийнято рішення вирити канал з моря. І замість прісної води в нього стала потрапляти морська. Це призвело до того, що солоність підвищилася.

"В Мертвому морі солі приблизно 250 грамів на літр. Скільки ж у Куяльнику, в якому солі повинно бути в рази менше", - зазначають екологи.

Куяльницький лиман може зникнути з лиця землі

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