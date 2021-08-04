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Українська страва підкорює Азію: і це не борщ!

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Середа 04 серпня 2021 19:28
Українська страва підкорює Азію: і це не борщ! Капусняк став популярнішим за борщ (колаж РБК-Україна )
Автор: Дмитрий Войналович

Українська страва дуже полюбилася жителям Азії. І мова не про борщ, який уже завоював увесь світ своїм оригінальним смаком.

Виявляється, азіатам припав до смаку капусняк! Особливо цю традиційну українську першу страву полюбляють у Південній Кореї.

Про це розповів відомий шеф-кухар і амбасадор української кухні у світі Юрій Ковриженко в ефірі "Радіо Культура".

Чому азіати полюбили капусняк?

"У Кореї, коли ми відкрили ресторан української кухні під патронатом посольства України, в топі продажів був саме капусняк, а не борщ", - розповів кулінар.

За його словами, справа тут у тому, що український борщ був не зовсім зрозумілим для мешканців цієї азіатської країни. А от капусняк їм нагадав суп з гострої капусти кімчі тіге.

"Я варив капусняк без пшона, тому що його треба було теж адаптувати до місцевих смаків, бо інакше корейці просто б не їли. Капусняк був на копчених свинячих ребрах, наваристий, густий і, звичайно, ми робили його дуже гострим, тому що корейці їдять дуже гостру їжу", - каже Ковриженко.

Страва не просто дуже сподобалася корейцям, а стала хітом продажів.

"Якщо борщу ми варили 200 літрів на тиждень, то капусняка йшло десь півтони", - ділиться кухар.

При цьому, корейці, пробуючи наше блюдо, дуже тішилися, що в українській кухні є схожа на їхню страва.

"І це дуже важливо, бо коли вони знаходять щось знайоме в іншій культурі, їм це завжди дуже приємно", - додав він.

Але у той же час, наприклад, в Сингапурі, місцеві жителі дуже полюбили борщ, бо для них, судячи з усього, капусняк виявився аж надто екзотичним.

Що таке капусняк?

Капусняк - це заправна перша страва традиційної української кухні. Готується він переважно зі свіжої білокачанної капусти, яку труть на дрібну тертушку. Також до страви часто додають пшоно та томатну пасту.

У різних регіонах України капусняки готують по-різному. Існують вегетаріанські, на бульйоні з грибів чи жирної свинини. Капусняк можна готувати також на рибному бульйоні.

Капусняк найкраще смакує гарячий свіжоприготований, із каєнським перцем, хріном, зі сметаною, посипаний подрібненою зеленню петрушки чи кропу.

Українська страва підкорює Азію: і це не борщ!

Капусняк (фото: wikimedia.org)

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