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Український журналіст освідчився коханій посеред ефіру: зворушливе відео

Новость на русском → Рівне, Середа 31 березня 2021 09:21
Український журналіст освідчився коханій посеред ефіру: зворушливе відео Колаж РБК-Україна: Журналіст освідчився дівчині в прямому ефірі
Автор: Світлана Мащенко

Вадим Мороз, журналіст одного із рівненських телеканалів, освідчився коханій Олесі Джум просто у прямому ефірі. Дівчина є колежанкою свого хлопця - вона працює на цьому ж каналі спортивним журналістом.

Зворушливе відео з'явилося на каналі ITV.

Для цього важливого кроку Вадим запросив Олесю на дах будинку, звідки відкривався неймовірний краєвид. А допомагали організувати сюрприз для дівчини колеги з телеканалу.

Все було організовано так, щоб дівчина під час прямого включення піднялася на дах, аби допомогти своєму колезі (за сумісництвом - коханому). У нього нібито вимкнувся звук через технічний збій.

Коли Олеся принесла Вадимові мікрофон, її чекала справжня несподіванка - хлопець освідчився і став перед нею на одне коліно з обручкою в руках. Дівчина звісно ж сказала "так" зі сльозами щастя на очах.

"Насправді, це все було зроблено лише для цієї прекрасної дівчини, яка теж працює журналісткою на телеканалі ITV", - розпочав свою промову Вадим, розповівши далі про історію кохання між ними.

Відео: Журналіст освідчився коханій в прямому ефірі (ITV)

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