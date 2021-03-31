Український журналіст освідчився коханій посеред ефіру: зворушливе відео
Вадим Мороз, журналіст одного із рівненських телеканалів, освідчився коханій Олесі Джум просто у прямому ефірі. Дівчина є колежанкою свого хлопця - вона працює на цьому ж каналі спортивним журналістом.
Зворушливе відео з'явилося на каналі ITV.
Для цього важливого кроку Вадим запросив Олесю на дах будинку, звідки відкривався неймовірний краєвид. А допомагали організувати сюрприз для дівчини колеги з телеканалу.
Все було організовано так, щоб дівчина під час прямого включення піднялася на дах, аби допомогти своєму колезі (за сумісництвом - коханому). У нього нібито вимкнувся звук через технічний збій.
Коли Олеся принесла Вадимові мікрофон, її чекала справжня несподіванка - хлопець освідчився і став перед нею на одне коліно з обручкою в руках. Дівчина звісно ж сказала "так" зі сльозами щастя на очах.
"Насправді, це все було зроблено лише для цієї прекрасної дівчини, яка теж працює журналісткою на телеканалі ITV", - розпочав свою промову Вадим, розповівши далі про історію кохання між ними.
Відео: Журналіст освідчився коханій в прямому ефірі (ITV)
Раніше психолог розповіла, куди дівається інтим у стосунках, і чому жінка перестає хотіти чоловіка.