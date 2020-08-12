Український випускник отримав за ЗНО 795 балів з 800 можливих: як йому це вдалося

16-річний Олександр Люклян з села Перегінське Івано-Франківської області отримав на ЗНО 795 балів з 800 можливих. Хлопець навчався без репетиторів в звичайній школі і постійно займався сам. Талановитий молодий чоловік отримав 200 балів з математики і української мови та літератури, 199 балів з англійської мови та 196 — з фізики. Про це пишуть "Факти".

Сашко став кращим випускником в країні, але сам дивується, що йому вдалося отримати стільки балів.

"Я не очікував, що отримаю з української мови та літератури на 200 балів. Коли відразу після ЗНО на сайті українського Центру оцінювання з'явилися правильні відповіді, я перевірив і зрозумів, що в тестових завданнях все зробив правильно. Але думав, що допустив одну, а то й дві помилки в творі. Знайшов ще одну помилку в тестах з фізики і одну — з англійської мови. З математики все було правильно. Але 200 балів — це в будь-якому випадку несподівано. Першою цей результат, до речі, побачила мама. У неї був справжній шок! Ніколи не забуду її емоції в той момент, коли вона покликала мене до комп'ютера. А я випробував цей шок пізніше — коли стали відомі результати з чотирьох предметів і мені повідомили, що я один з рекордсменів в країні", - розповів Сашко.

Олександр Люклян (фото: society.fakty.ua)

За словами Сашка, найважче було здавати фізику, а найлегше йому дається математика. Хлопець розповідає, що у підготовці до іспитів йому дуже допоміг карантин, він займався кожен день без зупинки.

"Я займався щодня, без вихідних. Тому, коли оголосили карантин, з одного боку було прикро (адже олімпіаду, до якої я готувався, скасували), а з іншого, навпаки, з'явилася можливість цілком і повністю присвятити себе підготовці до тестування. До того ж не довелося відволікатися на інші шкільні предмети", - поділився випускник.

За словами Олександра, головною його метою було здати тести так, щоб поступити на бюджет хороший університет. Зараз Саша в процесі вибору навчального закладу.

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