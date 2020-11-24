Український лікар розповів, як впоратися з ускладненнями коронавірусу

Коронавірусом заражаються все більше українців. І про нові випадки свідчить не тільки щоденне зведення від МОЗ - наші близькі, знайомі, співробітники, друзі хворіють на COVID-19.

Лікарі часто дають українцям поради, як впоратися з хворобою. Один з таких - лікар-анестезіолог Юрій Солодов веде свій блог, в якому дає практичні рекомендації.

Медик розповідає, що з п'ятого по восьмий день у хворого можуть з'являтися проблеми з диханням.

"Відчувається нестача повітря, виникає сухий виснажливий кашель, скудне мокротиння. Потім кашель стає вологим, але мокрота забиває маленькі бронхіоли і бронхи. Задишка прогресує, пацієнту важко видихнути. Це стан середньої тяжкості", - каже лікар.

Як допомогти собі при задишці і кашлі

Лікування положенням

Лежіть на животі по дві-три години протягом дня. При цьому потрібно підкласти під подушку груди.

Перкуторний масаж

Для прискорення відходження мокротиння покладіть людину на живіт і злегка постукуйте по задній поверхні грудної клітки (в області легенів).

Посилений видих

Налийте до половини води в пляшку, і видихайте у воду через трубочку. При цьому вдихати потрібно носом, видихати у воду ротом через трубочку. Виконувати процедуру потрібно щогодини по 15 хвилин. Але повітряні кульки надувати при ковідній пневмонії не можна, бо це сильне напруження, що загрожує пневмотораксом.

Нібулайзерна терапія

Проводиться для того, щоб вгамувати сильний кашель, поліпшити відходження мокротиння. Препарати призначає лікар.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу 12 287 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

Раніше ми писали, що лікар-патологоанатом показав реалії українських лікарень. Медик каже, що з п'яти розтинів лише один без діагнозу COVID-19.