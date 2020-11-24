З п'яти розтинів, лише один без COVID-19: патологоанатом показав реалії наших лікарень

Коронавірус змінює легені до невпізнання (колаж: РБК-Україна)

Українські патологоанатоми показали, що відбувається з організмом людини, яка перенесла коронавірус

Коронавірус видозмінює легені так, що патологоанатоми порівнюють орган з печінкою. Вони стають щільними, усипані тромбами. Українські медики, які вивчають тіла померлих від COVID-19 розповідають, з чим їм доводиться зіштовхувати щодня.

Так, в одному з медзакладів Львова розповідають, що на п'ять розтинів тільки один померлий без діагнозу COVID-19. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Патологоанатоми кажуть, що роботи у них стало в кілька разів більше, надбавки за роботу вони не отримують, а коронавірусну пневмонію переплутати дуже складно.

У Львівському обласному морзі для розтину пацієнтів з коронавірусом (як з підозрою, так і з діагнозом) лікарі надягають спецодяг. Адже небезпека заразитися, хоч і низька, все одно залишається. Патологоанатоми намагаються почекати добу двоє.

Дмитро Бондарєв, лікар-паталогоанатом каже, що з п'яти розтинів лише один без діагнозу коронавірус. У групі ризику люди, старші 60-ти, із зайвою вагою, цукровим діабетом.

Легені померлого більше нагадують печінку.

"Щільність легеневої тканини в нормі повинна ось так провалюватися, тут вона щільна", - каже лікар.

Причому зміни як зовнішні, так і внутрішні через тромби. У Дмитра за останні півроку це 92-й коронавірусний розтин.

Що відбувається з легенями хворого на коронавірус (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що в українських лікарнях наростає колапс через брак місць в реанімації з киснем для хворих на коронавірус. Лікарям інколи доводиться вибирати, кому давати дихати, а кому - ні.

Нагадаємо, що в Державній службі статистики розповіли, які хвороби найчастіше вбивають українців. І коронавірус далеко не на першому місці.