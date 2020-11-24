Украинский врач рассказал, как справиться с осложнениями коронавируса

Коронавирусом заражаются все больше украинцев. И о новых случаях свидетельствует не только ежедневная сводка от Минздрава - наши близкие, знакомые, сотрудники, друзья болеют COVID-19.

Врачи часто дают украинцам советы, как справиться с болезнью. Один из таких - врач-анестезиолог Юрий Солодов ведет свой блог, в котором дает практические рекомендации.

Медик рассказывает, что с пятого по восьмой день у заболевшего могут появляться проблемы с дыханием.

"Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести", - говорит врач.

Как помочь себе при одышке и кашле

Лечение положением

Лежите на животе по два-три часа в течение дня. При этом нужно подложить под грудь подушку.

Перкуторный массаж

Для ускорения отхождения мокроты уложите человека на живот и слегка постукивайте по задней поверхности грудной клетки (в области легких).

Усиленный выдох

Налейте до половины воды в бутылку, и выдыхайте в воду через трубочку. При этом вдыхать нужно носом, выдыхать в воду ртом через трубочку. Выполнять процедуру нужно каждый час по 15 минут. Но шарики надувать при ковидной пневмонии нельзя, так как это сильное напряжение, что чревато пневмотораксом.

Нибулайзерная терапия

Проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Препараты назначает врач.

Напомним, что в Украине за последние сутки 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

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