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Український лікар розкритикував карантин і здивував засобом від епідемії COVID-19

Автор: Володимир Костирін

В Україні посилення карантину не дозволить впоратися з епідемією COVID-19 - здолати вірус можна буде тільки після вироблення колективного імунітету, для чого більшість громадян повинні перехворіти.

Про це лікар-інфекціоніст Київської міської лікарні Євген Дубровський розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Саме такий спосіб медик назвав найбільш дієвим для боротьби з епідемією коронавірусу.

"Ви дуже здивуєтеся, але моя відповідь така - більша частина людей хворіє і має перехворіти", - заявив Дубровський.

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На думку доктора, саме це зараз відбувається в Україні.

"Процес вже запущений, його зупинити не вийде. Ми можемо міркувати, мудрувати, говорити про якісь закриття, карантин - це просто усе відтягує час. Це нічого не змінить. Все одно більша частина людей перехворіє", - наголошує він.

Дубровський також зазначив, що обмежувальні карантинні заходи могли дати результат ще навесні, коли число заражених COVID-19 було мінімальним, і хворих "можна було відстежити, ізолювати, в обсервацію посадити".

"Я не тільки про Україну кажу - весь світ вчинив дивно. ВООЗ називає хворобу найнебезпечнішою. ​​Ну добре, ви називаєте, а потім з Китаю на весь світ летять літаки. Це порушує закони будь-якої країни, України, зокрема. Якщо це особливо небезпечне захворювання, хто дав право без обсервації розвозити людей по всьому світу", - обурюється лікар.

Раніше лікар-інфекціоніст Євген Дубровський передрік колапс української системи меддопомоги вже взимку, але заявив, що є спосіб не допустити такий сценарій.

Також ми писали про те, що лікар озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в Україні.

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