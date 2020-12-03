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Украинский врач раскритиковал карантин и удивил средством от эпидемии COVID-19

Автор: Владимир Костырин

В Украине ужесточение карантина не позволит справиться с эпидемией COVID-19 - одолеть вирус можно будет только после выработки коллективного иммунитета, для чего большинство граждан должны переболеть.

Об этом врач-инфекционист Киевской городской больницы Евгений Дубровский рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Именно такой способ медик назвал наиболее действенным для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Вы очень удивитесь, но мой ответ такой - большая часть людей болеет и должна переболеть", - заявил Дубровский.

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По мнению доктора, именно это сейчас происходит в Украине.

"Процесс уже запущен, его остановить не получится. Мы можем рассуждать, умничать, говорить о каких-то закрытиях, карантине - это просто все оттягивает время. Это ничего не поменяет. Все равно большая часть людей переболеет", - подчеркнул он.

Дубровский также отметил, что ограничительные карантинные меры могли дать результат еще весной, когда число зараженных COVID-19 было минимальным, и больных "можно было отследить, изолировать, в обсервацию посадить".

"Я не только про Украину говорю - весь мир поступил странно. ВОЗ называет болезнь самой опасной. Ну хорошо, вы называете, а потом из Китая на весь мир летят самолеты. Это нарушает законы любой страны, Украины, в том числе. Если это особо опасное заболевание, кто дал право без обсервации развозить людей по всему миру", - возмущается врач.

Ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский предрек коллапс украинской системы медпомощи уже зимой, но заявил, что есть способ не допустить такой сценарий.

Также мы писали о том, что врач озвучила сроки окончания пандемии коронавируса в Украине.

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