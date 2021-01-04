Потрібні термінові заходи: епідеміолог вказала на небезпеку мутованого коронавірусу

Мутований коронавірус з Британії небезпечний (колаж: РБК-Україна)

Мутований коронавірус з Британії, штам VUI-202012/01, особливо заразний для дітей і підлітків. І це робить його більш небезпечним, вважають деякі фахівці, закликаючи до термінових заходів.

Так, за словами епідеміолога з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані, ця особливість дозволить вірусу швидше поширюватися і серед дорослих. Про це вчений написала в Twitter.

Експерт говорить, що новий штам може поширюватися швидше, викликаючи зростання смертності. Гурдасані вважає, що вже зараз потрібно вживати заходів боротьби з інфекцією. В першу чергу, на її думку, потрібно закрити школи.



"Всі факти говорять про те, що нам потрібно терміново діяти, щоб обмежити поширення вірусу по всій Великобританії... Нам потрібно закрити школи, поки ми не зможемо зробити їх безпечними і запобігти подальшій передачі вірусу", - написала вона.

Зазначимо, що про новий штам коронавіруса заявив у грудні минулого року прем'єр Британії Борис Джонсон, який оголосив, що Лондон і частини південно-східної та східної Англії перейдуть на обмеження "четвертого рівня".

Раніше лікар із Закарпаття назвав симптоми першого українця, що заразився на новий штам коронавірусу.

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