ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Потрібні термінові заходи: епідеміолог вказала на небезпеку мутованого коронавірусу

Понеділок 04 січня 2021 09:20
Потрібні термінові заходи: епідеміолог вказала на небезпеку мутованого коронавірусу
Мутований коронавірус з Британії небезпечний (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Мутований коронавірус з Британії, штам VUI-202012/01, особливо заразний для дітей і підлітків. І це робить його більш небезпечним, вважають деякі фахівці, закликаючи до термінових заходів.

Так, за словами епідеміолога з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані, ця особливість дозволить вірусу швидше поширюватися і серед дорослих. Про це вчений написала в Twitter.

Експерт говорить, що новий штам може поширюватися швидше, викликаючи зростання смертності. Гурдасані вважає, що вже зараз потрібно вживати заходів боротьби з інфекцією. В першу чергу, на її думку, потрібно закрити школи.

"Всі факти говорять про те, що нам потрібно терміново діяти, щоб обмежити поширення вірусу по всій Великобританії... Нам потрібно закрити школи, поки ми не зможемо зробити їх безпечними і запобігти подальшій передачі вірусу", - написала вона.

Зазначимо, що про новий штам коронавіруса заявив у грудні минулого року прем'єр Британії Борис Джонсон, який оголосив, що Лондон і частини південно-східної та східної Англії перейдуть на обмеження "четвертого рівня".

Раніше лікар із Закарпаття назвав симптоми першого українця, що заразився на новий штам коронавірусу.

Також ми писали, що відомо про новий британський штам коронавірусу VUI-202012/01.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся