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Український вчитель встановив приголомшливий музичний рекорд: гордість нації

П'ятниця 02 жовтня 2020 12:37
Український вчитель встановив приголомшливий музичний рекорд: гордість нації
Українець встановив рекорд з гри на гармошці (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Український вчитель встановив національний рекорд з гри на гармошці

Учитель музичної школи з Жашкова встановив приголомшливий національний рекорд. Він половину дня грав на гармошці двома руками, виконуючи відомі українські хіти. Іван Сухий почав грати на інструменті близько півночі і протримався майже 12 годин. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Музикант використовував спеціальну техніку - він грав на гармошці двома руками, але використовуючи тільки ліву частину інструменту. За правилами чоловік міг зупинитися ненадовго, щоб відпочити, але він перервався лише раз.

За словами рекордсмена, було нелегко, але він тримався заради своїх учнів.

"Я знав заради чого сюди прийшов. Так, важко. Але мені потрібно було все це пройти", - поділився враженнями Іван Сухий.

Після встановлення рекорду Іван поспішав. Сказав, що йому треба їхати - проводити уроки в музичній школі.

Вчитель музичної школи встановив рекорд з гри на гармошці

Як ми писали раніше, в лабораторії Києва виростили рекордний алмаз і продали за півмільйона доларів.

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