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Український суперфуд: чому потрібно їсти сало взимку

Автор: Людмила Жукова

Сало може по праву вважатися унікальним продуктом і українським суперфудом. Жири з цього продукту дуже швидко засвоюються організмом.

Чому обов'язково їсти сало взимку - читайте в нашому матеріалі.

Чому сало корисно

Цей суперфуд містить вітаміни А, Е, F, Д, С, В, мікроелементи (фосфор, калій, натрій, магній), антиоксиданти, незамінні жирні кислоти.

У салі присутній унікальний хімічний склад, він покращує у людей, що вживають його в їжу, роботу головного мозку, серцевого м'яза, зміцнює судини, нормалізує ліпідний обмін, тобто вироблення організмом власного холестерину.

Сало дуже цінний продукт (фото: РБК-Україна)

Чому важливо їсти сало взимку

Білоруський дієтолог Олександр Четвериков розповів, що сало зміцнює імунітет. Саме тому його необхідно включати в раціон взимку.

"Особливо корисно сало взимку, коли холодно та організму потрібно для підживлення паливо. До того ж сало має здатність зміцнювати імунітет", - пояснив фахівець.

Найкраще віддати перевагу звичайному сирому салу. Річ у тому, що при варінні і копченні багато корисних речовин зникають.

Кому не можна їсти сало

Людям із захворюванням підшлункової залози сало протипоказано. Також хворим на гепатит і ожиріння краще триматися від сала якомога далі.

Рекомендована норма в день для здорової людини - це 30 грамів продукту. Покладіть скибочку свіжого сала на хліб і насолодіться його смаком. До речі, пару скибочок перед вживанням алкоголю - вбереже вас від сп'яніння!

Як ми раніше писали, в Україні виник дефіцит сала, скільки воно зараз коштує.

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