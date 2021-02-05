Український стендапер поглумився над пам'яттю Небесної сотні: травить жарт не перший раз (відео)

Відомий український комік і стендапер Владислав Болотніков жорстко поглумився над пам'яттю Небесної сотні. На своєму виступі у Львові розповів неоднозначний анекдот про колишнього президента Віктора Януковича, який хотів "розміняти Небесну Сотню".
Про це повідомили на сторінці Facebook суспільство майбутнього Львів.
"Ситуація наступна. Львівський стендапер (стендап – жанр гумористичних виступів) вирішив поглумитися над Небесною Сотнею своїм дебільним недолугим жартом (на відео). Звати жартівника – Болотніков Владислав. Більше того цей "жарт" він "трусить" вже не в перше на своїх виступах у львівських клубах", - сказано в повідомленні.
У вересні 2020 року комік був затриманий у проїзді Крива Липа активістами будучи в футболці з написом "СРСР" і серпом і молотом
Відео виступу можна подивитися тут.
В коментарях українці прокоментували так званий жарт артиста.
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