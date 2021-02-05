Український стендапер поглумився над пам'яттю Небесної сотні: травить жарт не перший раз (відео)

Відомий український комік і стендапер Владислав Болотніков жорстко поглумився над пам'яттю Небесної сотні. На своєму виступі у Львові розповів неоднозначний анекдот про колишнього президента Віктора Януковича, який хотів "розміняти Небесну Сотню".

Про це повідомили на сторінці Facebook суспільство майбутнього Львів.

"Ситуація наступна. Львівський стендапер (стендап – жанр гумористичних виступів) вирішив поглумитися над Небесною Сотнею своїм дебільним недолугим жартом (на відео). Звати жартівника – Болотніков Владислав. Більше того цей "жарт" він "трусить" вже не в перше на своїх виступах у львівських клубах", - сказано в повідомленні.

У вересні 2020 року комік був затриманий у проїзді Крива Липа активістами будучи в футболці з написом "СРСР" і серпом і молотом

Відео виступу можна подивитися тут.

В коментарях українці прокоментували так званий жарт артиста.

Син поганого тата!

Хіба можна було очікувати іншого від людини, яка в центрі Львова розгулювала в футболці з ліпленням ''срср''?

Повний дибілізм і слухачі такі самі. Витурити до Януковича хай там складає вірші про нього.

Написали стендапер. А тут олігофрен. Та пролікували хлопа галоперідолом. Публіку знайшли таку саму. Уявіть їх десь на площі. Не можете? І я не можу.

В якому клубі дозволили це??

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