Український спортсмен втратив золотої медалі Олімпіади-2012: усі подробиці

МОК забрав золоту медаль у важкоатлета Олексія Торохтія (фото: колаж РБК-Україна)

МОК позбавив Олексія Торохтія золотої медалі, яку він отримав на Олімпіаді-2012

Міжнародний олімпійський комітет позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золотої медалі за перемогу в Олімпіаді-2012. Тоді він виборов перше місце у ваговій категорії до 105 кг. Про це повідомляє МОК.

Комітет перевірив ще раз допінг-тест спортсменів та аналіз показав, що в крові Торохтія міститься заборонена речовина дегідрохлорметілтестостерон. Після цього було прийнято рішення позбавити українського спортсмена завойованої нечесним способом нагороди.

Торохтій тепер повинен повернути медаль, диплом і значок, які він отримав за перемогу на Олімпіаді в Лондоні.

Варто зазначити, що раніше українця дискваліфікувала Міжнародна федерація важкої атлетики на 2 роки - з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року.

Торохтій завершив спортивну картеру в 2014 році. За свою кар'єру окрім золотої медалі в 2012 році на Олімпіаді, він завоював бронзову медаль чемпіонату світу 2011 року і чемпіонату Європи 2010-го, а також здобув срібло чемпіонату Європи 2009 року.

Нагадаємо, що за словами глави Олімпійського та Параолімпійського комітету США Сьюзен Лайонс, мало ймовірно, що російським спортсменам вдасться довести свою "чистоту".

Раніше повідомлялося про те, що відомий український боксер Василь Ломаченко кинув виклик американцеві Теофимо Лопесу, який є новим чемпіоном світу в легкій вазі.