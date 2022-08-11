Український рятувальник пробіжить з Києва до Варшави, щоб подякувати полякам за допомогу у війні

У ДСНС Володимир служить вже багато років. Він пробіг марафон у повному професійному спорядженні рятувальника, і декілька разів здолав дистанцію 500 кілометрів.

За його словами, під час війни у нього не надто багато часу для тренувань, тому аби не втрачати форму свої 17 кілометрів на роботу і з роботи він долає бігом.

"Дуже допомагає, максимально - це витривалість, тому що під час військових дій доводиться дуже багато годин працювати для того, що б виконати завдання", - каже Володимир.

Рятувальник Володимир Сковородка (скрін з відео)

Бігтиме чоловік із Михайлівської площі у Києві і аж до Варшави, щоб подякувати полякам від імені усіх українців. Як відомо, Польща допомагає не лише зброєю боротися із ворогом, але й прийняла понад три мільйони українських біженців.

Зокрема, друзі такій ідеї Володимира не надто здивувалися.

"Я в шоці, я знаю, який він скажений, але це щось неймовірне - 800 км. Я не знаю, скільки в мене вийде, тому що зараз не до тренувань, але з радістю пробіжу все, що зможу, якщо вдасться, до Ірпеня", - каже друг Руслан.

Руслан Клименко, друг Володимира Сковородки (скрін з відео)

Друг, та за сумісництвом керівник розповів, що офіційно відправили Володимира у спортивне відрядження.

"Буде обличчям служби, щоб усі бачили, які в нас сильні рятувальники, які сильні українці і які продовжують свою боротьбу і при цьому хочуть подякувати людям, які нам допомагають", - каже він.

Однак, головна мета рятувальника - зібрати 2 мільйони гривень на сучасне обладнання для рятувальників. Пробігтися разом із Володимиром можна не лише на шляху до Варшави, а й віртуально.

Протягом його забігу триває "Ультрамарафон для всіх", де на сайті можна обрати довільний відрізок з маршруту та зробити свій донат на підтримку рятувальника.

Фінішувати Володимир планує на День Незалежності України і з особистим рекордом.

Рятувальник Володимир Сковородка (скрін з відео)