Український синоптик пояснив "сніг" у червні: велика помилка

Синоптик дав пояснення вчорашній аномалії зі снігом у Київській області 2 червня. З'ясувалося, що дрібні "кучугури", які залишило атмосферне явище у Демидові Вишгородського району, насправді - дрібний град.

"В селищі Демидов 2 червня випав сніг. Йшов близько 10 хвилин. Саме час грати в сніжки. 2020, може вистачить?" - підписали очевидці відео "снігу" під Києвом.

Але Ігор Кибальчич, інженер-синоптик Харківського регіонального гідрометцентру, пише, що іноді в "нестійких повітряних в хмарах градини просто не встигають розтанути під час падіння до земної поверхні, й ми спостерігаємо рясний градовий покров".

Вчорашній "сніг" під Києвом (скрін: facebook.com)

Цей град може вистилали землю покривом в кілька сантиметрів, але при детальному розгляді стає видно, що це кульки граду розміром 5-10 мм, які часто змерзаються і дійсно нагадують сніг.

"Насправді - це велика помилка, адже на фотографіях, якими діляться очевидці, зовсім не сніг, а скупчення дрібного граду", - написав Кибальчич у Facebook.

Найчастіше на рівнинній місцевості в Україні такі явища трапляються у квітні-травні. А ось у Карпатах сніг дійсно може випадати й у травні і в червні.

Як ми писали раніше, синоптики змінили прогноз на червень і обіцяють місяць дощів.

Тим часом в Україну йде серйозне потепління, стало відомо, коли в Україні налагодиться погода.