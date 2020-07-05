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Український штам коронавірусу має відмінності: пощастило, що не привезли з Італії

STYLERКоронавірус    05.07.2020 - 10:16
Український штам коронавірусу має відмінності: пощастило, що не привезли з Італії
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар пояснила, чому український штам коронавіруса відрізняється від інших

Коронавірус в Україні вразив вже кілька десятків тисяч осіб. Смертність у нашій країні на відміну від інших країн невисока. Лікар Оксана Виговська пояснила, що штам COVID-19, який потрапив в Україну, сильно відрізняється від китайського і європейського.

Вона пояснила, що український штам коронавірусу більш слабкий і саме тому в країні менше важких і критичних пацієнтів, і менше людей перебуває на штучній вентиляції легень.

"Є серотипи більш агресивні, які викликають більш важкі хвороби, високу частоту ускладнень (початок пандемії), і є відносно легкі. І в Україні внаслідок того, що перші випадки були привезені з Австрії, Франції, Німеччини, серотипи відрізняються від тих, що були в Китаї", - зазначила Виговська в інтерв'ю для видання "Главред".

Вона додала, що серотипи коронавірусу в Україні європейські, але нашій країні пощастило, що їх не привезли з Італії.

"І оскільки серотипи, які були завезені, більш слабкі, тому клінічна картина наших пацієнтів протікає легше, менше частота розвитку ускладнень, менше важких і критичних пацієнтів, менше хворих, які потребують штучної вентиляції легенів. Звичайно, люди гинуть і в нас, але летальність значно менше, якщо порівнювати з іншими країнами", - пояснила лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хворі стали легше переносити коронавірус.

А також розповідали про те, що вчені розповіли, які довічні ускладнення дає COVID-19.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України врачиКоронавірус
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